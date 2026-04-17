TMW Lucca, che succede? Al Napoli non giocava, in Premier non viene neanche convocato

Che fine ha fatto Lorenzo Lucca? La domanda sorge spontanea, dal momento che ultimamente non si sta più sentendo parlare di lui. Riavvolgiamo il nastro e torniamo a un anno fa, quando il classe '99 stava per concludere una stagione nella quale è riuscito a segnare complessivamente 14 gol e ad attirare su di sé l'interesse di moltissime big, italiane e non solo. Alla fine a spuntarla è stato il Napoli, che se lo è assicurato per 9 milioni di euro di prestito oneroso e 26 di obbligo di riscatto.

Con Conte però il feeling non è mai sbocciato e così in Campania ha segnato solo 2 gol in 23 partite, nelle quali però ha collezionato solo 595 minuti. Il club partenopeo ha valutato dunque che l'opzione migliore fosse cederlo a gennaio e così ha acquistato a titolo definitivo il centravanti dall'Udinese e lo ha girato in prestito al Nottingham Forest: gli inglesi hanno versato una cifra compresa tra 1-2 milioni di euro subito e si sono garantiti un diritto di riscatto intorno ai 35-40 milioni.

Il problema però è quello che è successo dopo. Arrivato ufficialmente il 23 gennaio, ha avuto bisogno di un brevissimo periodo di ambientamento e poi è stato gettato nella mischia il 6 febbraio in Premier League contro il Leeds, trovando il gol nei 36 minuti giocati, malgrado il ko per 3-1. La fiducia in lui è aumentata, ma le prestazioni non sono state così esaltanti come ci si attendeva e di conseguenza il 25enne è finito ai margini.

Sorprende come finora abbia raccolto solo 7 gettoni, per un totale di 335 minuti e una rete. In campionato non viene convocato da quasi 2 mesi, ovvero dal ko per 1-0 contro il Liverpool il 22 febbraio. Va un po' meglio in Europa League, dove è stato schierato fino agli ottavi, prima di accomodarsi in panchina per i quarti contro il Porto. Il riscatto è più che improbabile e ora pure il suo futuro diventa un rebus: in così poco tempo è cambiato tutto.