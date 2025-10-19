Juve in difficoltà, Padovano: "Dopo l'Inter parlavano di Scudetto, ma serve tanto lavoro"

L'ex attaccante della Juventus, Michele Padovano, ha parlato dagli studi di Sky Sport della situazione dei bianconeri, sia per quanto riguarda la sfida in corso per la squadra di Igor Tudor contro il Como (nella quale Yildiz e compagni sono in difficoltà nel primo tempo), sia in generale in riferimento agli obiettivi stagionali.

Padovano fa notare innanzitutto che non bisogna continuare a considerare la Juventus alla stregua della sua grande storia, ma invece bisogna darle tempo: "Lo sbaglio più grande che si può fare è quello di paragonare la Juve di oggi a quelle del passato, questa squadra è in costruzione", spiega.

Poi aggiunge: "Ad inizio stagione anche dopo la vittoria dell'Inter qualcuno parlava di Scudetto, ma dicevo di andarci piano perché qualche problemino lo intravedevo. C'è tanto lavoro da fare. I dirigenti ad inizio stagione hanno parlato chiaramente, se continui così non vinci".

