Padovano: "Tanti mi hanno voltato le spalle. Vialli un fratello, Bergamini un secondo padre"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Michele Padovano racconta il periodo buio del carcere vissuto per un'accusa infondata: "Tanti mi hanno voltato le spalle e deluso, questo sì. Tutto quello che ho vissuto mi ha aiutato a fare un repulisti".

Chi chiamava spesso la moglie dell'attaccante della Juventus per saper come stava era Gianluca Vialli che per Padovano era come un fratello, erano molto uniti: "Quando giocavamo nella Juventus eravamo 300 metri di distanza. Un’estate abbiamo affittato una barca e siamo partiti, solo io e lui. Ricordo che faceva l’allenatore/giocatore al Chelsea ed era sempre al telefono e... quanto glielo facevo pesare. Mi fa male pensare che non abbia fatto in tempo a godersi la mia assoluzione, proprio lui che me l’ha sempre detto e mi ha sempre sostenuto. Ma sono sicuro che ha esultato in cielo".

Infine un commento anche su Bergamini: "Denis è nel mio cuore, pensi che ho chiamato mio figlio così in suo onore. Chi lo conosceva sa che Bergamini era un ragazzo speciale, per me a Cosenza è stato un secondo padre. Non ho mai creduto nemmeno per un attimo all’ipotesi del suicidio. È il mio angelo custode. In carriera gli ho dedicato tutti i miei gol".