Juve-Galatasaray, Padovano realista: "Non è finita ma possibilità di qualificazione al 30%"

Juventus-Galatasaray non è ancora finita. Ne è convinto Michele Padovano. L'ex attaccante bianconero ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de La Stampa della sfida di oggi fra i bianconeri e i giallorossi turchi e valida per il ritorno del playoff di Champions League. All'andata ad Istanbul la squadra di Spalletti è stata sconfitta per 5-2 ma, secondo l'ex giocatore, uno spiraglio di qualificazione c'è ancora: "Nel calcio può sempre succedere di tutto. Sembra impossibile ma non lo è ancora. Certo, le possibilità sono poche. Secondo me possiamo spingerci fino al 20, 25…anche 30%. Ma sono comuqneiu poche se si pensa che parliamo pur sempre della Juve".

Su cosa servirà per ribaltare il risultato, ai bianconeri serve un successo con almeno quattro reti di scarto, Padovano è sicuro: "Intanto Spalletti deve riuscire a fare in modo che la squadra reietti tutto dopo le ultime due sconfitte. Secondo me potrebbe bastare ritrovare una Juve come quella che ha giocato alla pari con l’Inter a San Siro nonostante l’inferiorità numerica".

Non serve un solo giocatore. Servirà tutto il gruppo unito per cercare una clamorosa rimonta: " Uno non basta, i giocatori chiave di questa Juve sono evidenti. Mi aspetto una grande prova di Yildiz, così come di Thuram e McKennie".