Padovano: "Juve attenta, il Milan si giocherà tutte le sue carte per Vlahovic"

Anche se è tutt'altro che tramontata l'ipotesi di un rinnovo di contratto con la Juventus, il nome di Dusan Vlahovic è uno dei più caldi in ottica Milan. Al Diavolo c'è quel Massimiliano Allegri che lo ha già allenato, proprio a Torino, è che ora lo vorrebbe in rossonero.

Ospite dei microfoni di SkySport si è espresso su un possibile passaggio al Diavolo del centravanti serbo, l'ex attaccante della Juve Michele Padovano:

"Attenzione al Milan, perchè Allegri sta spingendo per averlo in rossonero, l'allenatore ha conosciuto bene il serbo nei suoi anni a Torino e sa quali sono le sue caratteristiche. Il Milan, come la Juventus, non ha mai risolto in maniera definitiva il problema dell'attacco e sono convinto che per arrivare a Vlahovic si giocheranno tutte le carte che hanno a disposizione, Allegri sa che è uno che può fare la differenza".