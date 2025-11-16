Pagliuca su Conte: "Lo conosco, voleva smuovere le cose. Ma rimarrà a Napoli"

L'ex portiere del Bologna, dell'Inter e della Nazionale Italiana, Gianluca Pagliuca, ha rilasciato una intervista a Rai 2, nel corso del programma "Dribbling", parlando anche del Napoli di Antonio Conte.

Queste le sue parole: "Contro il Bologna non mi sembrava una squadra di Conte. Lo conosco bene, penso abbia voluto un po' smuovere le cose (con le dichiarazioni, n.d.r.). Il Napoli non mi è piaciuto a Bologna. Stando alle parole di De Laurentiis penso che quest'anno Conte lo completi a Napoli, non penso cambi per una partita. Il Napoli è secondo, d'altronde, pur se dietro a Inter e Roma".

Queste le sue parole poi sui migliori portieri che ci sono oggi in circolazione: "I migliori portieri in circolazione? Per me sono 3: Donnarumma, Martinez e Courtois. Tra gli italiani c'è qualche ragazzo, come Caprile del Cagliari che ho visto che sta facendo molto bene. Adesso è all'inizio, l'anno scorso ha fatto un altro campionato di Serie A e lo voglio vedere per bene, ha fatto sicuramente delle ottime partite. C'è Carnesecchi che non è male, Di Gregorio. I portieri degli anni '90 però erano un'altra roba".