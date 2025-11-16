Pagliuca incoraggia l'Italia: "Mondiale? Boskov diceva: 'Dopo pioggia viene sole'"

L'ex portiere del Bologna, dell'Inter e della Nazionale Italiana, Gianluca Pagliuca, ha rilasciato una intervista a Rai 2, nel corso del programma "Dribbling", parlando dei migliori portieri che ci sono in circolazione.

Queste le sue parole: "I migliori portieri in circolazione? Per me sono 3: Donnarumma, Martinez e Courtois. Tra gli italiani c'è qualche ragazzo, come Caprile del Cagliari che ho visto che sta facendo molto bene. Adesso è all'inizio, l'anno scorso ha fatto un altro campionato di Serie A e lo voglio vedere per bene, ha fatto sicuramente delle ottime partite. C'è Carnesecchi che non è male, Di Gregorio. I portieri degli anni '90 però erano un'altra roba".

Poi sulla Nazionale Italiana, che stasera sfiderà la Norvegia: "Ho visto la squadra con più determinazione e grinta. Ha recuperato qualche infortunato, poi le vittorie aiutano. Negli anni crescevano periodicamente giocatori fantastici, abbiamo avuto rose incredibili, con squadre piene di giocatori di classe. Ora c'è il problema che ne nascono sempre meno. Speriamo che il peggio sia passato. 'Dopo pioggia viene sole', diceva Boskov. Speriamo di qualificarci e di fare un bel Mondiale, soprattutto".

Sui suoi ricordi in azzurro: "Il più brutto è l'espulsione del '94, ero stato costretto perché l'uomo era involato a rete. Ricordo che poi mi trovai in doccia con Roberto Baggio, anche lui molto arrabbiato, ma per motivi diversi (ride, n.d.r.). Il più bello? L'ottavo di finale a Marsiglia nel '98, quando vincemmo 1-0 con gol di Vieri. Una delle mie partite più belle".

Poi sul Napoli: "Contro il Bologna non mi sembrava una squadra di Conte. Lo conosco bene, penso abbia voluto un po' smuovere le cose (con le dichiarazioni, n.d.r.). Il Napoli non mi è piaciuto a Bologna. Stando alle parole di De Laurentiis penso che quest'anno Conte lo completi a Napoli, non penso cambi per una partita. Il Napoli è secondo, d'altronde, pur se dietro a Inter e Roma".

Sull'Inter: "La vedo bene, ad essere sincero non lo credevo. Dopo la scoppola dello scorso anno, in cui in un mese ha perso tutto, pensavo ad un fine ciclo, ad una crisi d'identità. Invece è stato molto bravo Chivu, entrando in punta di piedi. Piano piano. Adesso giocano bene, qualche partita l'hanno vinta con anche fortuna, che però aiuta chi merita. Ora l'Inter penso che sia la principale candidata per la vittoria finale".