La serenità non si compra, un vice-Anguissa (e non solo) sì: -50 al mercato, cosa serve al Napoli

Serenità. In questi giorni di allenamenti senza Antonio Conte, dopo il ko di Bologna, sarebbe l’unico vero acquisto utile al Napoli. A cinquanta giorni dall’apertura del mercato di gennaio, che prenderà il via il 2 gennaio 2026, per chiudersi il 2 febbraio alle 20, c’è da capire se anche la squadra campione d’Italia possa necessitare di alcuni rinforzi.

Nonostante un’estate sontuosa, al punto che lo stesso Conte ha rimarcato la difficoltà di integrare nove acquisti, a gennaio De Laurentiis potrebbe nuovamente mettere mano al portafogli. È rimasta insoddisfatta la necessità di un terzino destro, nonostante la lunga trattativa per Juanlu Sanchez, che non dovrebbe tornare d’attualità. Piace molto Brooke Norton-Cuffy del Genoa, sul quale ci sono anche diversi altri club, a partire dalla Juventus.

È fortissima la concorrenza per Arthur Atta, pezzo pregiato dell’Udinese. Non solo la Juventus, ma anche Barcellona e Manchester City. Il Napoli dovrà fare a meno per un lungo periodo di Frank Anguissa, e di Kevin De Bruyne almeno fino a febbraio. Un vice del camerunese serviva già prima, figuriamoci adesso. Oltre al francese dell’Udinese, piacciono anche Morten Frendrup, sempre del Genoa, e Kobbie Mainoo, in uscita dal Manchester United.

Quanto alle eventuali cessioni, detto che potrebbero partire giocatori che finora hanno trovato meno spazio (Mazzocchi, specie con un altro terzino destro), a finire in discussione potrebbero essere diversi dei volti nuovi. Su tutti Noa Lang: il feeling con Conte non è mai scattato, e il futuro è già in discussione, anche se da Napoli escludono un prestito. Da monitorare anche la situazione di David Neres, ma la lista degli insoddisfatti è lunga. Con un po’ di posto in attacco, potrebbe tornare d’attualità l’ipotesi Federico Chiesa, in cerca di rilancio nonostante alcuni spiragli molto positivi a Liverpool. Sono, infine, ancora lunghi i tempi di recupero di Alex Meret: tornare sul mercato per un altro portiere non sembrerebbe avere senso, dato che a gennaio l’italiano dovrebbe essere pronto, ma a oggi Conte non ha un’alternativa a Milinkovic-Savic.