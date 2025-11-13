Ufficiale Potenza, ecco il nuovo Ds. Di Bari ha firmato un contratto biennale con il club

Lo avevamo anticipato proprio ieri, e adesso arriva l'annuncio ufficiale da parte del club: Giuseppe Di Bari è il nuovo Direttore Sportivo del Potenza, e con il club rossoblù ha firmato un contratto biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027.

Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale del club:

"La società Potenza Calcio rende noto di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Giuseppe Di Bari.

Nato a Foggia nel 1969, dopo l’ottima esperienza da calciatore che l’ha portato a calcare i campi della massima serie italiana, Di Bari ha intrapreso nel 2011 la carriera di ds con il Manfredonia. Nella stagione 2012/13 si lega al Foggia. Durante gli anni con i rossoneri, Di Bari è protagonista della straordinaria scalata dalla Serie D alla Serie B, vincendo nel 2016 la Coppa Italia di Lega Pro e, nell’annata successiva, il campionato. Nella stessa stagione conquista la prima Supercoppa di Lega della storia del club. Successivamente ha maturato importanti esperienze in Portogallo con l’Olhanense e in Italia con Arezzo, Novara, Juve Stabia e Crotone.

Insieme a Giuseppe Di Bari, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, arriva a Potenza anche il collaboratore Alessio Cappella, classe 1976, che occuperà il ruolo di coordinatore dell’area tecnica.

La società formula ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro".