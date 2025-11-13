TMW Juventus, ancora a parte Kelly e Cabal: dalla prossima settimana saranno in gruppo

La Juventus prosegue gli allenamenti alla Continassa senza i Nazionali. Il pareggio nel derby contro il Toro prima della pausa ha lasciato un po' di amaro in bocca nella squadra di Luciano Spalletti che adesso avrà due settimane di tempo per preparare la sfida del "Franchi" di Firenze contro i viola allenati da Paolo Vanoli prevista per sabato 22 alle ore 18. I bianconeri andranno a caccia dei tre punti per cercare di riprendere contatto con le prime posizioni, ora lontane di tre (il Milan terzo in classifica) e cinque lunghezze (Roma e Napoli capoliste).

Kelly e Casal ancora a parte

Seduta mattutina per il gruppo rimasto a Torino con Lloyd Kelly e Juan David Cabal che hanno svolto lavoro differenziato. I due giocatori che sono ai box rispettivamente per un problema muscolare (il primo) e per una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra (il secondo) continueranno con questo iter anche nei prossimi giorni.

Dalla prossima settimana in gruppo

L'obiettivo è di farli aggregare con la prima squadra per la prossima settimana quando inizierà la marcia di avvicinamento della squadra di Luciano Spalletti alla partita in trasferta sul campo della Fiorentina. E alla Continassa si rivedranno piano piano anche i Nazionali.