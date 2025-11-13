TMW Radio Cucciari: "Napoli, vacanza Conte concordata con ADL per scaricare le tensioni"

Mister Alessandro Cucciari è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Napoli nel caos e Conte va in vacanza:

"E' una situazione abbastanza difficile da commentare. E' una società importante, una squadra che viene ritenuta la favorita del campionato dopo aver vinto lo Scudetto. I risultati non sono stati in linea con quanto ci si aspettava, ma nonostante tutto è ancora lì ed escluderei un cambio di panchina. Conoscendo i caratteri di Conte e ADL, magari è proprio lui che ha dato la possibilità di rilassarsi al tecnico. Conte è un allenatore che vive di questo ma caratterialmente è un martello, che vive in maniera forte questo mestiere. Vista la pausa, hanno pensato ora di scaricare le tensioni".

Italia a trazione anteriore contro la Moldova con quattro punte. Come mai questo calo drastico dei gol delle punte, anche in Serie A?

"Ad oggi abbiamo pochi attaccanti italiani, c'è un impoverimento in questo settore. Se vediamo le coppie d'attacco delle maggiori squadre italiane, hanno quasi tutti stranieri. Anche questo incide molto, non c'è continuità. Ho letto anche di Chiesa, che è uscito dal discorso nazionale perché gioca poco, è un problema. Sono giocatori su cui facciamo affidamento ma poi non possiamo usare. E poi c'è un'evoluzione del gioco che sta portando a questo".