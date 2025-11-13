Ufficiale Stankovic, sfogo (in tre lingue) contro un giornalista. Poi si dimette dallo Spartak

Dejan Stankovic non è più l'allenatore dello Spartak Mosca. Il club più popolare di Russia rende nota la fine della collaborazione di comune accordo e lascia spazio alle parole dello stesso tecnico, che riportiamo:

"Sono stato orgoglioso di lavorare allo Spartak, dal primo all'ultimo secondo. Alcune cose hanno funzionato per noi, altre no, ma posso dirlo con certezza: lo Spartak è il club più importante in Russia. È qualcosa che ho sempre avuto e che sempre mi rimarrà impresso. Mosca è diventata la mia casa e lo Spartak rimarrà per sempre nel mio cuore."

47 anni, Stankovic era arrivato allo Spartak a luglio 2024 conducendo la squadra al quarto posto nella prima stagione e alla semifinale di Coppa di Russia. Spartak che è partito in sordina in questo campionato, sesto in classifica e con già 4 sconfitte subite in 15 partite.

Al termine dell'ultima partita, Dejan Stankovic è stato protagonista di uno scambio di battute "colorito" con un giornalista. Nell'occasione il tecnico serbo, visibilmente alterato a seguito di una domanda ritenuta provocatoria, ha risposto al suo interlocutore prima in inglese, poi in italiano e infine in serbo: "Perché mi provochi? Sai solo dire cazzate". L'episodio è avvenuto al termine dell'ultima partita, contro l'Akhmat Grozny, gara peraltro vinta dallo Spartak per 1-2.