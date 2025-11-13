Napoli, Conte in pausa di riflessione. Secondo Repubblica, non è neanche la prima

Antonio Conte non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del Napoli, tornato in campo ieri pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno. Al suo posto hanno assunto il comando il vice Cristian Stellini e Gabriele Oriali, costretti a gestire anche gli inevitabili imbarazzi provocati da un'assenza inattesa e per certi versi sconcertante. Ma intanto, sottolinea Repubblica, il leader azzurro non s’è fatto vedere e il club è dovuto correre ai ripari con un comunicato tardivo, quando la notizia della illustre defezione era ormai trapelata: "Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre".

Secondo il quotidiano, questo è nemmeno il primo pit-stop, visto che una routine simile aveva caratterizzato le precedenti soste del campionato. Questa volta però fa più scalpore per la sua lunga durata — una settimana intera — e per il periodo di difficoltà che vivono i campioni d’Italia, privati ora pure della loro guida. Stellini ha diretto una seduta un po’ più breve del solito (un’oretta) ed è parsa pure una carezza per i giocatori, dopo le loro rimostranze per la durezza — a loro giudizio eccessiva — degli allenamenti. C’è tensione per gli infortuni muscolari e si è fermato pure Anguissa con il Camerun: torna oggi in città per sottoporsi a esami medici.

Conte non deve avere dubbi sulla voglia di reagire degli azzurri e sulla disponibilità del gruppo a seguirlo. Oppure l’ipotesi delle sue dimissioni — per ora sfumata — rischia di prendere corpo nei prossimi giorni.