Virtus Entella, Gozzi: "Col Palermo sfida suggestiva. Tiritiello? A gennaio non va via"

“Contro il Palermo sarà una sfida molto suggestiva, giocare contro una squadra così importante, blasonata e attrezzata sarà per noi un impegno importante”. Il presidente della Virtus entella Antonio Gozzi ha parlato così ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com della sfida contro i rosanero in programma dopo la pausa: “I ragazzi sono pronti e ce la metteranno tutta, la nostra squadra non molla mai e speriamo dunque di tenere bene il campo e difendere l’onore. Come sempre sono fiducioso nei confronti della mia squadra”.

Spazio poi alla costruzione della squadra fatta in estate investendo cifre molto lontane da quelle dei siciliani: “I conti si faranno alla fine, è presto per fare un bilancio, ma la nostra strategia è cercare persone motivate e affamate. Se con il nostro monte ingaggi riusciremo a mantenere la categoria, potremo dire di aver raggiunto un risultato pari alla vittoria della Champions League. - continua Gozzi parlando di Tiritiello - Nutriamo una forte considerazione di lui perché sta facendo una stagione straordinaria. Via a Gennaio? No, è sotto contratto e non abbiamo alcun timore di perderlo”.

Infine uno sguardo agli obiettivi: “Ci manca qualche punto in classifica, avremmo potuto essere al pari del Palermo, ma mi sembra che la squadra possa conquistare la salvezza. Play off? Questo non lo dico, sono concentrato solo sulla permanenza in Serie B”.