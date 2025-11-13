Sampdoria, due nomi per il dopo Bertelli. E si lavora al ritorno del dottor Baldari

Il futuro del preparatore atletico Paolo Bertelli, che nell’ultima settimana è stato lontano da Bogliasco a causa di problematiche personali e familiari, alla Sampdoria è di fronte a un bivio: continuare con il rapporto con il club o dimettersi (soluzione che al momento sembra essere quella più probabile).

Per questo, come riporta Telenord, il club sarebbe alla ricerca di un sostituto in quel ruolo con due ipotesi su tutti: la promozione di Alessandro Giuliano dalla Primavera o il ritorno di Marco Pondrelli, già in blucerchiato dal 2007 al 2009 sotto la gestione di Walter Mazzarri con cui ha sempre lavorato anche in altre piazze.

Intento la società ligure sta pensando anche a trovare una soluzione per i tanti infortuni che hanno colpito, e colpiscono tuttora, la rosa a disposizione del duo Gregucci-Foti. Al momento infatti sono fuori Coda e Riccio, che svolgono lavoro differenziato, Altare, Pedrola e Ravaglia, che proseguono l’iter di recupero, oltre a Abildgaard, Çuni, Malagrida, Pafundi e Ricci alle prese con le terapie. In questo senso ci sarebbe stato un sondaggio esploratico con lo storico ex medico sociale Amedeo Baldari per chiedergli di tornare e affiancare l’attuale responsabile del settore, Massimo Manara. Ma al di là delle intenzioni del doc, sembra che la società non abbia comunque la volontà di intervenire sul settore sanitario.