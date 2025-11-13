Mancini trova panchina dopo oltre un anno. Chi è ancora libero? Motta e Xavi i top

Roberto Mancini trova panchina in Qatar e firma per due stagioni e mezzo con l'Al-Sadd. Il tecnico italiano torna in pista dopo oltre un anno, con l'avventura con la selezione dell'Arabia Saudita che si è esaurita lo scorso ottobre. Si aggiorna la lista degli allenatori ancora senza squadra, guardiamo nel dettaglio i nomi più interessanti:

Mario Anselmi (40 anni, Argentina)

Davide Ballardini (61 anni, Italia)

Pierpaolo Bisoli (58 anni, Italia)

Laurent Blanc (59 anni, Francia)

Roberto Breda (55 anni, Italia)

Vitor Bruno (42 anni, Portogallo)

Gabriele Cioffi (50 anni, Italia)

Stefano Colantuono (63 anni, Italia)

Eugenio Corini (55 anni, Italia)

Luca D'Angelo (54 anni, Italia)

Roberto D'Aversa (50 anni, Italia)

Massimo Donati (44 anni, Italia)

Lucien Favre (67 anni, Svizzera)

Urs Fischer (59 anni, Svizzera)

Steven Gerrard (45 anni, Inghilterra)

Marco Giampaolo (58 anni, Italia)

Luca Gotti (58 anni, Italia)

Ralph Hasenhuttl (58 anni, Austria)

John Heitinga (41 anni, Olanda)

Adi Hutter (55 anni, Austria)

Jurgen Klinsmann (61 anni, Germania)

Bruno Lage (49 anni, Portogallo)

Moreno Longo (49 anni, Italia)

Joachim Low (65 anni, Germania)

Walter Mazzarri (64 anni, Italia)

Francesco Modesto (43 anni, Italia)

Thiago Motta (43 anni, Italia)

Alessandro Nesta (49 anni, Italia)

Gary O'Neil (42 anni, Inghilterra)

Guido Pagliuca (49 anni, Italia)

Fabio Pecchia (52 anni, Italia)

Vitor Pereira (57 anni, Portogallo)

Stefano Pioli (60 anni, Italia)

Ange Postecoglou (60 anni, Australia)

Graham Potter (50 anni, Inghilterra)

Brendan Rodgers (52 anni, Inghilterra)

Marco Rose (49 anni, Germania)

Leonardo Semplici (58 anni, Italia)

Quique Sanchez Flores (60 anni, Spagna)

Gerardo Seoane (46 anni, Svizzera)

Gareth Southgate (55 anni, Inghilterra)

Dejan Stankovic (47 anni, Serbia)

Igor Tudor (47 anni, Croazia)

Erik ten Hag (55 anni, Olanda)

Edin Terzic (42 anni, Germania)

Jon Dahl Tomasson (49 anni, Svezia)

Mark van Bommel (48 anni, Olanda)

Ruud van Nistelrooy (49 anni, Olanda)

Patrick Vieira (49 anni, Francia)

Xavi (45 anni, Spagna)