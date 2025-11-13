Larini: "Fiorentina, la scelta di Vanoli è azzeccata. Serviva qualcuno che desse una scossa"

Fabrizio Larini, ex dirigente fra le altre dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola della scelta di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina: "Penso che la scelta sia stata azzeccata. Ho seguito Vanoli sia a Venezia che a Torino, oltretutto è cresciuto alla scuola di Conte. Serviva qualcuno che desse una scossa e penso che lui sia in grado di darla. Ha sempre saputo trasmettere un certo atteggiamento, ovunque. Mi dispiace anche per Pioli, sono suo amico e lo considero bravo. Non so che problema può avere avuto. Di sicuro c’era qualcosa che non quadrava a livello di allestimento della rosa".

Si aspettava che diventasse un allenatore con questo carattere?

"Certo, manifestava questa attitudine già da calciatore. Poi ho avuto modo di vedere il suo atteggiamento in panchina, è un allenatore che pretende. E in una squadra come la Fiorentina è necessario pretendere. Adesso bisogna stare zitti e pedalare".

La dirigenza cosa può fare per aiutarlo?

"Vanoli ha acquisito un po’ le caratteristiche da manager che ha Conte. Il connubio con la dirigenza è basilare, serve il suo supporto. A lui e alla squadra. La dirigenza deve tracciare un solco e farlo rispettare. Spetterà a Goretti cercare di trovare un punto con Vanoli per procedere in maniera univoca".