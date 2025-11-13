Quanti milioni costa un punto in Serie A: meno di 2 alla Cremonese, più di 25 alla Juve

La classifica di Serie A non è ancora molto delineata, con tante squadre in pochi punti che si stanno contendendo le posizioni di vertice.

Transfermarkt.it, sito online che si occupa di calcio, è in possesso di dati che evidenziano quanto ogni club abbia speso per allestire la propria rosa attuale.

Dividendo l'investimento totale per i punti conquistati, si ottiene facilmente quanto sia costato alle società dopo 11 giornate di campionato. Di seguito la speciale graduatoria:

1. Cremonese – Costo di ogni punto: 1,87 milioni di euro (spesa totale 26,15 milioni di euro, 14 punti conquistati)

2. Pisa – Costo di ogni punto: 3,31 milioni di euro (spesa totale 29,82 milioni di euro, 9 punti conquistati)

3. Hellas Verona – Costo di ogni punto: 4,43 milioni di euro (spesa totale 26,59 milioni di euro, 6 punti conquistati)

4. Lecce – Costo di ogni punto: 4,55 milioni di euro (spesa totale 45,46 milioni di euro, 10 punti conquistati)

5. Udinese – Costo di ogni punto: 5,56 milioni di euro (spesa totale 83,45 milioni di euro, 15 punti conquistati)

6. Sassuolo – Costo di ogni punto: 6,78 milioni di euro (spesa totale 108,42 milioni di euro, 16 punti conquistati)

7. Genoa – Costo di ogni punto: 6,90 milioni di euro (spesa totale 48,30 milioni di euro, 7 punti conquistati)

8. Cagliari – Costo di ogni punto: 6,91 milioni di euro (spesa totale 69,13 milioni di euro, 10 punti conquistati)

9. Bologna – Costo di ogni punto: 7,53 milioni di euro (spesa totale 158,03 milioni di euro, 21 punti conquistati)

10. Torino – Costo di ogni punto: 7,60 milioni di euro (spesa totale 106,38 milioni di euro, 14 punti conquistati)

11. Como – Costo di ogni punto: 9,42 milioni di euro (spesa totale 169,55 milioni di euro, 18 punti conquistati)

12. Roma – Costo di ogni punto: 9,83 milioni di euro (spesa totale 235,90 milioni di euro, 24 punti conquistati)

13. Lazio – Costo di ogni punto: 10,73 milioni di euro (spesa totale 160,98 milioni di euro, 15 punti conquistati)

14. Inter – Costo di ogni punto: 11,99 milioni di euro (spesa totale 287,70 milioni di euro, 24 punti conquistati)

15. Parma – Costo di ogni punto: 13,29 milioni di euro (spesa totale 106,35 milioni di euro, 8 punti conquistati)

16. Milan – Costo di ogni punto: 17,46 milioni di euro (spesa totale 384,10 milioni di euro, 22 punti conquistati)

17. Napoli – Costo di ogni punto: 17,69 milioni di euro (spesa totale 389,10 milioni di euro, 22 punti conquistati)

18. Atalanta – Costo di ogni punto: 24,75 milioni di euro (spesa totale 321,81 milioni di euro, 13 punti conquistati)

19. Juventus – Costo di ogni punto: 25,81 milioni di euro (spesa totale 490,35 milioni di euro, 19 punti conquistati)

20. Fiorentina – Costo di ogni punto: 39,88 milioni di euro (spesa totale 199,40 milioni di euro, 5 punti conquistati)