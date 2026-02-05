Palladino, nuovo sgambetto al passato. Battuta la “sua” Juventus con il terzo club diverso

Più pratici di così, è difficile. Raffaele Palladino doma la Juventus di Luciano Spalletti con una prestazione all’italiana: difesa arcigna, contropiede letale. Il gol su rigore apre le marcature, nel finale la Dea legittima un successo da non prendere sotto gamba. Intanto, perché in semifinale di Coppa Italia ci vogliono andare tutti. E poi perché i due allenatori si sono sfidati con formazioni pochissimo votate al turnover: è una partita che, in qualche modo, dà anche un segno del rispettivo valore.

Per Palladino, che probabilmente prima o poi la Juve vorrebbe allenarla, è il terzo successo con la formazione bianconera. La prima particolarità, ovviamente, è legata ai suoi trascorsi juventini: dopo essere cresciuto nel vivaio bianconero, ha vestito la maglia di Madama anche tra i “grandi”, dal 2006 al 2008. Memorabile uno scambio di battute con il capitano Del Piero.

La seconda curiosità è invece legata ai precedenti da allenatore: è infatti il quarto successo in assoluto di Palladino contro la Juve, con tre squadre diverse. L’allenatore campano ha battuto i bianconeri con il Monza (due volte) e poi anche l’anno scorso con la Fiorentina, 3-0 al Franchi. Nel mezzo, anche tre sconfitte e un pareggio: il bilancio, però, gli sorride.