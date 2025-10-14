Panatta su Italia-Israele: "Lo sport deve tenere le porte aperte. È un modo per dialogare"

"Non sono mai stato per lo sport a porte chiuse, anche metaforicamente parlando: lo sport deve tenere le sue porte aperte, sempre". Con questa frase Adriano Panatta, ex tennista italiano, ha spiegato bene il suo pensiero su Italia-Israele di oggi. Intervistato da Tuttosport, ha paragonato questa situazione a quella che ha vissuto lui in Coppa Davis nel '76 contro il Cile.

Panatta ha sottolineato come questi siano i giorni che tutti si augurano essere decisivi perché non ci siano più morti per atti di terrorismo o sotto i bombardamenti. La soluzione però non è quella di giocare perché per l'ex tennista lo sport è " un modo per dialogare e anche per dire ciò che pensiamo". Gattuso nel frattempo ha preparato al meglio il match che potrebbe garantirgli di staccare il pass per i playoff. A quel punto poi ci sarebbe da vincere due partite per qualificarsi al Mondiale del prossimo anno.

Nel corso della sua carriera Panatta è stato al massimo 14° nel Ranking ATP e ha conquistato appunto la medaglia d'oro alla Coppa Davis nel 1976, mentre è arrivato secondo nel 1977, 1979 e 1980. Inoltre è giunto terzo, vincendo il bronzo, ai Giochi del Mediterraneo a Smirne nel 1971.