Panchine d'Europa, Premier e Bundesliga in doppia cifra di esoneri. Peggio che in A
Si continua ad esonerare, anche ad aprile. Il Chelsea, dopo aver esonerato Enzo Maresca a capodanno si separa anche da Liam Rosenior. E così il tecnico francese condivide con Igor Tudor il record di due panchine diverse da inizio stagione, senza riuscire a portare a compimento il proprio lavoro con nessuna delle due. A differenza del croato, però, Rosenior non era stato esonerato dallo Strasburgo bensì "promosso" a un club più alto lignaggio che condivide con gli alsaziani la stessa proprietà. E così la Premier League diventa il campionato dove si esonera di più al pari della Bundesliga: 10 avvicendamenti. Questo lo scenario nei cinque principali tornei d'Europa
BUNDESLIGA
BAYER LEVERKUSEN
1 settembre, esonerato Erik ten Hag
8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand
BORUSSIA MONCHENGLADBACH
15 settembre, esonerato Gerardo Seoane
15 settembre, subentrato Eugen Polanski
WOLFSBURG
9 novembre, esonerato Paul Simonis
9 novembre, subentrato Daniel Bauer
8 marzo, esonerato Daniel Bauer
9 marzo, subentrato Dieter Hecking
AUGSBURG
1 dicembre, esonerato Sandro Wagner
1 dicembre, subentrato (ad interim) Manuel Baum
MAINZ
3 dicembre, esonerato Bo Henriksen
7 dicembre, subentrato Urs Fischer
EINTRACHT FRANCOFORTE
18 gennaio, esonerato Dino Toppmöller
2 febbraio, subentrato Albert Riera
WERDER BREMA
1 febbraio, esonerato Horst Steffen
4 febbraio, subentrato Daniel Thioune
COLONIA
22 marzo, esonerato Lukas Kwasniok
22 marzo, subentrato (ad interim) René Wagner
UNION BERLINO
11 aprile, esonerato Steffen Baumgart
11 aprile, subentrato (ad interim) Marie-Louise Eta
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LALIGA
OVIEDO
9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic
9 ottobre, subentrato Luis Carrion
14 dicembre, esonerato Luis Carrion
16 dicembre, subentrato Guillermo Almada
LEVANTE
30 novembre, esonerato Julian Calero
20 dicembre, subentrato Luis Castro
REAL SOCIEDAD
14 dicembre, esonerato Sergio Francisco
20 dicembre, subentrato Pellegrino Matarazzo
REAL MADRID
12 gennaio, esonerato Xabi Alonso
12 gennaio, subentrato Alvaro Arbeloa
MAIORCA
23 febbraio, esonerato Jagoba Arrasate
26 febbraio, subentrato Martin Demichelis
ALAVES
3 marzo, trasferito Edouardo Coudet
3 marzo, subentrato Quique Sanchez Flores
SIVIGLIA
23 marzo, esonerato Matias Almeyda
24 marzo, subentrato Luis Garcia
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LIGUE 1
MONACO
9 ottobre, esonerato Adi Hutter
12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli
NANTES
11 dicembre, dimesso Luis Castro
11 dicembre, subentrato Ahmed Kantari
10 marzo, esonerato Ahmed Kantari
10 marzo, subentrato Vahid Halilhodzic
NIZZA
29 dicembre, esonerato Franck Haise
29 dicembre, subentrato Claude Puel
STRASBURGO
6 gennaio, trasferito Liam Rosenior
7 gennaio, subentrato Gary O'Neil
METZ
20 gennaio, esonerato Stéphane le Mignan
20 gennaio, subentrato Benoit Tavenot
RENNES
9 febbraio, esonerato Habib Beye
18 febbraio, subentrato Franck Haise
MARSIGLIA
11 febbraio, esonerato Roberto De Zerbi
18 febbraio, subentrato Habib Beye
PARIS FC
22 febbraio, esonerato Stéphane Gilli
22 febbraio, subentrato Antoine Kombouaré
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PREMIER LEAGUE
NOTTINGHAM FOREST
9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo
9 settembre, subentrato Ange Postecoglou
18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou
21 ottobre, subentrato Sean Dyche
12 febbraio, esonerato Sean Dyche
15 febbraio, subentrato Vitor Pereira
WEST HAM
27 settembre, esonerato Graham Potter
27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo
WOLVERHAMPTON
2 novembre, esonerato Vitor Pereira
12 novembre, subentrato Rob Edwards
CHELSEA
1 gennaio, esonerato Enzo Maresca
6 gennaio, subentrato Liam Rosenior
23 aprile, esonerato Liam Rosenior
23 aprile, subentrato Calum McFarlane
MANCHESTER UNITED
5 gennaio, esonerato Ruben Amorim
13 gennaio, subentrato Michael Carrick
TOTTENHAM
11 febbraio, esonerato Thomas Frank
14 febbraio, subentrato Igor Tudor
29 marzo, esonerato Igor Tudor
31 marzo, subentrato Roberto De Zerbi
SERIE A
JUVENTUS
27 ottobre, esonerato Igor Tudor
30 ottobre, subentrato Luciano Spalletti
GENOA
1° novembre, dimissioni Patrick Vieira
6 novembre, subentrato Daniele De Rossi
FIORENTINA
4 novembre, esonerato Stefano Pioli
7 novembre, subentrato Paolo Vanoli
ATALANTA
10 novembre, esonerato Ivan Juric
12 novembre, subentrato Raffaele Palladino
PISA
1 febbraio, esonerato Alberto Gilardino
3 febbraio, subentrato Oscar Hiljemark
HELLAS VERONA
2 febbraio, esonerato Paolo Zanetti
3 febbraio, subentrato Paolo Sammarco
TORINO
23 febbraio, esonerato Marco Baroni
23 febbraio, subentrato Roberto D'Aversa
CREMONESE
18 marzo, esonerato Davide Nicola
18 marzo, subentrato Marco Giampaolo
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