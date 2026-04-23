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Panchine d'Europa, Premier e Bundesliga in doppia cifra di esoneri. Peggio che in A

Panchine d'Europa, Premier e Bundesliga in doppia cifra di esoneri. Peggio che in ATUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 14:15Serie A
Gaetano Mocciaro

Si continua ad esonerare, anche ad aprile. Il Chelsea, dopo aver esonerato Enzo Maresca a capodanno si separa anche da Liam Rosenior. E così il tecnico francese condivide con Igor Tudor il record di due panchine diverse da inizio stagione, senza riuscire a portare a compimento il proprio lavoro con nessuna delle due. A differenza del croato, però, Rosenior non era stato esonerato dallo Strasburgo bensì "promosso" a un club più alto lignaggio che condivide con gli alsaziani la stessa proprietà. E così la Premier League diventa il campionato dove si esonera di più al pari della Bundesliga: 10 avvicendamenti. Questo lo scenario nei cinque principali tornei d'Europa

BUNDESLIGA

BAYER LEVERKUSEN
1 settembre, esonerato Erik ten Hag
8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand

BORUSSIA MONCHENGLADBACH
15 settembre, esonerato Gerardo Seoane
15 settembre, subentrato Eugen Polanski

WOLFSBURG
9 novembre, esonerato Paul Simonis
9 novembre, subentrato Daniel Bauer
8 marzo, esonerato Daniel Bauer
9 marzo, subentrato Dieter Hecking

AUGSBURG
1 dicembre, esonerato Sandro Wagner
1 dicembre, subentrato (ad interim) Manuel Baum

MAINZ
3 dicembre, esonerato Bo Henriksen
7 dicembre, subentrato Urs Fischer

EINTRACHT FRANCOFORTE
18 gennaio, esonerato Dino Toppmöller
2 febbraio, subentrato Albert Riera

WERDER BREMA
1 febbraio, esonerato Horst Steffen
4 febbraio, subentrato Daniel Thioune

COLONIA
22 marzo, esonerato Lukas Kwasniok
22 marzo, subentrato (ad interim) René Wagner

UNION BERLINO
11 aprile, esonerato Steffen Baumgart
11 aprile, subentrato (ad interim) Marie-Louise Eta

- - -

LALIGA

OVIEDO
9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic
9 ottobre, subentrato Luis Carrion
14 dicembre, esonerato Luis Carrion
16 dicembre, subentrato Guillermo Almada

LEVANTE
30 novembre, esonerato Julian Calero
20 dicembre, subentrato Luis Castro

REAL SOCIEDAD
14 dicembre, esonerato Sergio Francisco
20 dicembre, subentrato Pellegrino Matarazzo

REAL MADRID
12 gennaio, esonerato Xabi Alonso
12 gennaio, subentrato Alvaro Arbeloa

MAIORCA
23 febbraio, esonerato Jagoba Arrasate
26 febbraio, subentrato Martin Demichelis

ALAVES
3 marzo, trasferito Edouardo Coudet
3 marzo, subentrato Quique Sanchez Flores

SIVIGLIA
23 marzo, esonerato Matias Almeyda
24 marzo, subentrato Luis Garcia
- - -

LIGUE 1

MONACO
9 ottobre, esonerato Adi Hutter
12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli

NANTES
11 dicembre, dimesso Luis Castro
11 dicembre, subentrato Ahmed Kantari
10 marzo, esonerato Ahmed Kantari
10 marzo, subentrato Vahid Halilhodzic

NIZZA
29 dicembre, esonerato Franck Haise
29 dicembre, subentrato Claude Puel

STRASBURGO
6 gennaio, trasferito Liam Rosenior
7 gennaio, subentrato Gary O'Neil

METZ
20 gennaio, esonerato Stéphane le Mignan
20 gennaio, subentrato Benoit Tavenot

RENNES
9 febbraio, esonerato Habib Beye
18 febbraio, subentrato Franck Haise

MARSIGLIA
11 febbraio, esonerato Roberto De Zerbi
18 febbraio, subentrato Habib Beye

PARIS FC
22 febbraio, esonerato Stéphane Gilli
22 febbraio, subentrato Antoine Kombouaré
- - -

PREMIER LEAGUE

NOTTINGHAM FOREST
9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo
9 settembre, subentrato Ange Postecoglou
18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou
21 ottobre, subentrato Sean Dyche
12 febbraio, esonerato Sean Dyche
15 febbraio, subentrato Vitor Pereira

WEST HAM
27 settembre, esonerato Graham Potter
27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo

WOLVERHAMPTON
2 novembre, esonerato Vitor Pereira
12 novembre, subentrato Rob Edwards

CHELSEA
1 gennaio, esonerato Enzo Maresca
6 gennaio, subentrato Liam Rosenior
23 aprile, esonerato Liam Rosenior
23 aprile, subentrato Calum McFarlane

MANCHESTER UNITED
5 gennaio, esonerato Ruben Amorim
13 gennaio, subentrato Michael Carrick

TOTTENHAM
11 febbraio, esonerato Thomas Frank
14 febbraio, subentrato Igor Tudor
29 marzo, esonerato Igor Tudor
31 marzo, subentrato Roberto De Zerbi

SERIE A
JUVENTUS
27 ottobre, esonerato Igor Tudor
30 ottobre, subentrato Luciano Spalletti

GENOA
1° novembre, dimissioni Patrick Vieira
6 novembre, subentrato Daniele De Rossi

FIORENTINA
4 novembre, esonerato Stefano Pioli
7 novembre, subentrato Paolo Vanoli

ATALANTA
10 novembre, esonerato Ivan Juric
12 novembre, subentrato Raffaele Palladino

PISA
1 febbraio, esonerato Alberto Gilardino
3 febbraio, subentrato Oscar Hiljemark

HELLAS VERONA
2 febbraio, esonerato Paolo Zanetti
3 febbraio, subentrato Paolo Sammarco

TORINO
23 febbraio, esonerato Marco Baroni
23 febbraio, subentrato Roberto D'Aversa

CREMONESE
18 marzo, esonerato Davide Nicola
18 marzo, subentrato Marco Giampaolo

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