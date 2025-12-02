Panchine del mondo, chi è ancora libero: Xavi e Zidane top. Occhio a Motta
Panchine sempre più calde dopo un terzo della stagione volato via. Non mancano i nomi di spicco ancora alla ricerca di una nuova panchina, come Xavi e Zinedine Zidane ma anche Thiago Motta alla ricerca del progetto giusto dopo la sfortunata parentesi alla Juventus. Di seguito una lista di 50 nomi pronti a entrare in corsa:
Mario Anselmi (40 anni, Argentina)
Davide Ballardini (61 anni, Italia)
Pierpaolo Bisoli (58 anni, Italia)
Laurent Blanc (59 anni, Francia)
Vitor Bruno (42 anni, Portogallo)
Gabriele Cioffi (50 anni, Italia)
Stefano Colantuono (63 anni, Italia)
Eugenio Corini (55 anni, Italia)
Luca D'Angelo (54 anni, Italia)
Roberto D'Aversa (50 anni, Italia)
Massimo Donati (44 anni, Italia)
Lucien Favre (67 anni, Svizzera)
Urs Fischer (59 anni, Svizzera)
Steven Gerrard (45 anni, Inghilterra)
Marco Giampaolo (58 anni, Italia)
Luca Gotti (58 anni, Italia)
Ralph Hasenhuttl (58 anni, Austria)
John Heitinga (41 anni, Olanda)
Adi Hutter (55 anni, Austria)
Jurgen Klinsmann (61 anni, Germania)
Bruno Lage (49 anni, Portogallo)
Moreno Longo (49 anni, Italia)
Joachim Low (65 anni, Germania)
Walter Mazzarri (64 anni, Italia)
Francesco Modesto (43 anni, Italia)
Thiago Motta (43 anni, Italia)
Alessandro Nesta (49 anni, Italia)
Gary O'Neil (42 anni, Inghilterra)
Guido Pagliuca (49 anni, Italia)
Fabio Pecchia (52 anni, Italia)
Vitor Pereira (57 anni, Portogallo)
Stefano Pioli (60 anni, Italia)
Ange Postecoglou (60 anni, Australia)
Graham Potter (50 anni, Inghilterra)
Brendan Rodgers (52 anni, Inghilterra)
Marco Rose (49 anni, Germania)
Leonardo Semplici (58 anni, Italia)
Quique Sanchez Flores (60 anni, Spagna)
Gerardo Seoane (46 anni, Svizzera)
Gareth Southgate (55 anni, Inghilterra)
Dejan Stankovic (47 anni, Serbia)
Igor Tudor (47 anni, Croazia)
Erik ten Hag (55 anni, Olanda)
Edin Terzic (42 anni, Germania)
Jon Dahl Tomasson (49 anni, Danimarca)
Mark van Bommel (48 anni, Olanda)
Ruud van Nistelrooy (49 anni, Olanda)
Patrick Vieira (49 anni, Francia)
Xavi (45 anni, Spagna)
Zinedine Zidane (53 anni, Francia)
