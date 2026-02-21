Francia, si guarda già al post Mondiale: accordo verbale con Zidane come nuovo ct

Dopo 5 stagioni di stop, potrebbe riprendere la carriera in panchina di Zinedine Zidane. Una ripartenza col botto, perché ad attenderlo c'è un'opportunità assolutamente prestigiosa e in qualche modo da tempo nel suo destino. Stando a quello che riporta Fabrizio Romano, la Francia ha già un accordo verbale con Zizou per affidargli il ruolo di commissario tecnico della Nazionale dopo i Mondiali del 2026 (che vedranno ancora in panchina il suo ex compagno Didier Deschamps).

In caso di fumata bianca, per Zidane si tratterebbe della prima esperienza alla guida di una Nazionale. Partito dalle giovanili del Real Madrid, ha è subentrato alla guida della prima squadra nel gennaio del 2016 inanellando l'impressionante serie di 3 Champions League vinte consecutivamente (oltre a 1 Liga, 1 Supercoppa di Spagna, 2 Supercoppe Europee e 2 Mondiali per Club).

Dopo una breve pausa viene richiamato dai Blancos nel marzo 2019, chiude la stagione 2019/20 e resta in panchina per altre due annate. Un ciclo meno fruttuoso del precedente, ma che porta comunque in bacheca un altro campionato spagnolo e un'altra Supercoppa di Spagna. Dal giugno 2021 l'ex fuoriclasse di Bordeaux, Juventus e Real non ha più allenato: una sorta di esilio, che però presto potrebbe terminare.