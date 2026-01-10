Pandev sulla corsa scudetto: "Se l'Inter batte il Napoli fa un bel balzo, occhio al Milan"

In vista del big match tra Inter e Napoli, in programma domani sera a San Siro, il Corriere dello Sport ha intervistato un grande doppio ex come Goran Pandev. Il macedone si esprime così sulla corsa per la vittoria del campionato: "Questa partita è già fondamentale, soprattutto dopo i risultati dell’ultimo turno. Se l’Inter vince, fa un balzo verso il tricolore. I nerazzurri stanno facendo benissimo. Sono una squadra esperta, sanno bene come gestire certe situazioni. Domani sarà una partita molto intensa e il Napoli vorrà sicuramente fare la sua parte per restare attaccato alla vetta. Ma non dimentichiamo il Milan…".

Prosegue nel parlare dei rossoneri: "Il Milan ha campioni che possono risolvere la partita in qualsiasi istante. E poi ha una partita a settimana, un aspetto che non possiamo trascurare. Con le piccole continua a zoppicare, ma ha tutto per poter insidiare la vetta fino all’ultima giornata. Allegri sa come si vince uno scudetto".

Riguardo alla principale favorita, dice: "L’Inter è una grandissima squadra, ma anche il Napoli ha lavorato molto bene negli ultimi anni. Gli azzurri sono già Campioni d’Italia e hanno speso tanti soldi sul mercato, per cui Conte non si deve nascondere: deve puntare a vincere lo scudetto e deve andare avanti in Champions".