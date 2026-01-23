Paradosso Pisa, nessuno fa peggio per gol in casa. Ma in trasferta segna come l'Arsenal

Ventuno giornate sono andate in archivio e il Pisa sta vivendo un vero e proprio paradosso per quanto riguarda la statistica dei gol segnati. In barba a qualsiasi regola non scritta secondo la quale ogni squadra, specialmente le piccole, diventa più temibile quando gioca in casa, la realtà ci racconta di un un Pisa che sembra avere dei problemi… con Pisa.

Ultimo con 14 punti, divisi in maniera equa tra quelli raccolti all'Arena Garibaldi e quelli raccolti lontani dalla torre pendente, la formazione allenata da Alberto Gilardino ha mostrato finora un evidente problema: crea tanto ma non riesce a concretizzare. Almeno non lo fa in casa. Sì perché con due reti segnate, quella di Touré nel 1-0 contro la Cremonese e l'ultima di Durosinmi nel 1-1 contro l'Atalanta, nessuno fa peggio in Europa tra le squadre dei top 5 campionati europei.

Il dato, però, cambia completamente quando il Pisa gioca in trasferta. Sono 14, infatti, le reti siglate dagli uomini di Alberto Gilardino lontano dalle mura amiche. Un numero che la proietta al 23esimo posto di questa 'speciale' classifica tra i club appartenenti ai top 5 campionati europei e che fa ancor più impressione se confrontato ad altri club. In trasferta, infatti, il Pisa segna più gol di Juventus e Atletico Madrid (12), della Roma (13) e gli stessi di Napoli e Arsenal (14). L'Inter è avvisata.