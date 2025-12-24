Paratici e Dragusin, non c'è due senza tre? La Fiorentina ci ha già provato e lo rifarà

Tra i giocatori pronti ad infiammare il calciomercato invernale 2026 per la Serie A reciterà sicuramente una sua parte Radu Dragusin (23 anni), difensore ex Genoa e Juventus che si appresta a lasciare il Tottenham nel prossimo gennaio e avrebbe come idea prioritaria quella di tornare a giocare nel massimo campionato italiano.

Sono tante le squadre di Serie A che stanno monitorando la situazione di Dragusin, tra queste anche la Fiorentina, che si appresta a inserire nel suo organigramma quel Fabio Paratici che potrebbe persino rappresentare un elemento in più per provare a inserirsi in una corsa di mercato nella quale promettono di essere coinvolte grandi realtà della Serie A, a partire dal Napoli campione in carica fino alla Roma, senza dimenticarsi degli antichi apprezzamenti dell'Inter, per esempio.

D'altronde Paratici altri non è se non il dirigente che ha già voluto prendere Dragusin sia ai tempi della Juventus che poi in seguito al Tottenham. Il centrale rumeno è stato infatti portato in Italia dalla Vecchia Signora nel 2018, quando Paratici era massimo dirigente di mercato del club. Poi Dragusin nella Juve non si sarebbe affermato, lo avrebbe fatto solo dopo al Genoa. Tanto è bastato però perché Paratici lo volesse con sé anche a Londra. E, c'è da giurarci, anche alla Fiorentina ci riproverà. Secondo le ultime informazioni, già un mesetto fa la dirigenza viola ha provato a bussare alla porta degli Spurs, trovando però al tempo la porta chiusa. Che possa riaprirsi, tra qualche giorno?