Pareggia subito la Roma con un tiro a giro di Soulé su assist di Dovbyk: è 1-1 al Franchi
Ci mette appena sette minuti la Roma a trovare il gol del pareggio, con Soulé che al 22’ trafigge De Gea con un bel tiro a giro al limite dell’area al termine di una bella azione corale tra l’argentino e Dovbyk. Prima azione e primo gol per i giallorossi.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
