Soulé re dei tiri da fuori: dal 2023 è il giocatore con più reti dalla distanza in Serie A
Mentre la Roma conduce per 2-1 contro la Fiorentina nella trasferta di Firenze, a circa mezz'ora dalla fine della partita, Matias Soulé si conferma uno specialista nei tiri da fuori. Come riporta il profilo X di Opta Paolo, portale dedicato al mondo delle statistiche, dalla prima stagione in cui ha segnato un gol da fuori area in Serie A (2023/24), il fantasista argentino della Roma è infatti il giocatore con più reti realizzate dalla distanza nel torneo: sei.
