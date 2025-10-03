"Beffa Roma: rigore sbagliato tre volte". L'apertura de Il Messaggero è sui giallorossi
Serata da dimenticare per la Roma, battuta 1-0 all'Olimpico dal Lille nella seconda giornata della fase campionati di Europa League. I francesi, in rete con Haraldsson dopo l'errore di Tsimikas nei primi minuti di gioco, volano a punteggio pieno e ringraziano il portiere Ozer, decisivo con tre rigori parati ai giallorossi: ripetuti i primi due tentativi sbagliati da Dovbyk, ma l'estremo difensore del Lille para anche il terzo penalty di Soulé.
Al centro della sua prima pagina odierna, Il Messaggero non può non focalizzarsi sull'incubo degli undici metri vissuto ieri dai giallorossi: "Beffa Roma: rigore sbagliato tre volte - sintetizza il quotidiano generalista romano nella sua apertura -. Euroleague, all'Olimpico vince il Lille 1-0. Errori di Dovbyk (2) e Soulé".
