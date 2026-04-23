TMW Romagnoli dalle polemiche invernali al gol che può valere una stagione per la Lazio

Erano gli ultimi giorni di gennaio. La Lazio stava per salutare Alessio Romagnoli, il cui trasferimento all'Al Sadd era praticamente cosa fatta. Un tira e molla durato tutto il mese, con il rilancio qatariota arrivato solo nelle ultime battute della sessione invernale e gli incastri che non sono stati trovati.

Da lì scoppiarono polemiche e discussioni, principalmente fra la società e l'entourage del difensore. Il quale però non ha mai fatto storie e, testa bassa, si è rimesso a lavorare per tornare rapidamente ad essere la colonna difensiva della Lazio. Con lo stesso Maurizio Sarri che a più riprese ne ha elogiato lo spirito ed il coinvolgimento quotidiano.

Da quel giorno sono passati quasi 3 mesi e stasera il mondo di Alessio Romagnoli si è completamente ribaltato, col gol che ha permesso ai suoi di andare in vantaggio sull'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia. Un gol che poi risulterà decisivo per il raggiungimento della finale contro l'Inter. Un match che potrebbe dare un senso nuovo e fino a questo momento insperato, alla stagione della Lazio. E più nello specifico alla stagione di Romagnoli. Che dopo le polemiche dei mesi scorsi ora ha tutta l'intenzione di diventare il volto di una Lazio in corsa per il primo trofeo della stagione.