Morganti sugli episodi di Atalanta-Lazio: "Dubbi sulle mani di Gila e Scalvini e sul gol tolto"

Atalanta-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia, ha lasciato in dote anche la discussione su alcune chiamate arbitrali. Che l'ex arbitro Emidio Morganti analizza nel post-partita nello studio di Sport Mediaset.

Il primo episodio analizzato è il gol annullato a Ederson al 61', che comincia con un sospetto fallo di mano di Gila: "Ho un'unica certezza, che la procedura VAR non è stata fatta correttamente. Sul gol di Ederson la palla si blocca su un primo intervento di Gila, che tocca con la mano in una auto-giocata. Per me l'attitudine è maliziosa: se togli la gamba, la palla colpisce il braccio. A me rimangono dei dubbi".

Il momento clou del gol annullato a Ederson è però il contatto tra Krstovic e Motta, giudicato falloso dopo la revisione: "Poi c'è da capire se il portiere Motta ha il possesso sulla palla, e per quello basta che ci sia una mano sopra. Io valuto che il portiere non è in possesso: le immagini non sono chiarissime, c'è una visuale che suggerisce il possesso e un'altra che fa pensare al fallo. Io sono per la decisione che è stata presa in campo. Intravedendo il monitor con Colombo davanti, non ci sono immagini certe. Ma è successo sostanzialmente lo stesso episodio di Cremonese-Torino di domenica".

L'ultimo episodio analizzato da Morganti è invece il potenziale rigore richiesto dalla Lazio per tocco di mano di Scalvini su contrasto con Noslin: "Anche qui il braccio è fuori posizione, viene considerata una auto-giocata come quella di Gila".