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Lazio, Cataldi elogia Motta: "Grande ragazzo, sono serate che lo faranno crescere"

Lazio, Cataldi elogia Motta: "Grande ragazzo, sono serate che lo faranno crescere"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:05Serie A
Paolo Lora Lamia

Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la vittoria della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Partita dura.
"Sapevamo che sarebbe stata tosta, l'Atalanta è una squadra fortissima. Quest'anno soffrire in silenzio è stata la nostra forza, regalandoci poi queste gioie".

Motta?
"Grande ragazzo, si è presentato con tanta umiltà. Sono serate che lo faranno crescere".

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