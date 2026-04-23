Lazio, Cataldi elogia Motta: "Grande ragazzo, sono serate che lo faranno crescere"

Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la vittoria della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Partita dura.

"Sapevamo che sarebbe stata tosta, l'Atalanta è una squadra fortissima. Quest'anno soffrire in silenzio è stata la nostra forza, regalandoci poi queste gioie".

Motta?

"Grande ragazzo, si è presentato con tanta umiltà. Sono serate che lo faranno crescere".