Il ds del Pafos: "In 2-3 la Fiorentina riprenderà i soldi spesi per Piccoli e Sohm"

Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Pafos, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, parlando così dell'inizio di campionato della Fiorentina: "È un inizio che mi meraviglia. Il mercato è stato importante, soprattutto a livello di spesa. Basta vedere Piccoli e Sohm, sono acquisti mirati. La Fiorentina ha investito con la lungimiranza di ottenere del capitale, non solo per ottenere risultati. Entrambi i nomi citati prima hanno 24 anni, e nella peggiore delle ipotesi in 2-3 anni la Fiorentina riprenderà i soldi che ha speso. Anche quando sei dentro poi fai fatica a capire quali siano le motivazioni di qualche difficoltà. La rosa è di assoluto valore, può centrare l'Europa".

La Conference League è in crescita?

"Alla Fiorentina stanno lavorando per andare oltre la Conference. Quando arrivano stagioni balorde si rischia di uscire dalla competizione europee. La Fiorentina però negli ultimi anni ha sempre centrato l'obiettivo minimo. Ha sempre centrato la Conference, nel frattempo credo che continuare a fare esperienza in Europa non è male".

Le competizioni europee invece la soddisfano? Quest'anno state facendo la Champions.

"Il calcio è un continuo processo di miglioramento iniziato ormai dieci anni fa. Tutti gli addetti ai lavori hanno lavorato all'estero e le conoscenze si sono espanse. Io sono della teoria che non esistono più le partite materasso a livello europeo. Sono tutte molte impegnative. Dalla Conference alla Champions anche le grandi squadre devono battagliare e non possono fare sempre rotazioni. Anche la Fiorentina andò a Cipro per affrontare l'Apoel e perse".