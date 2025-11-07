Live TMW
Parma, a breve Cuesta in conferenza per presentare la sfida col Milan
Seconda gara in meno di una settimana al Tardini per il Parma, che domani affronterà il Milan di mister Massimiliano Allegri. L'ultima gara contro il Bologna non ha lasciato solo una sconfitta, ma soprattutto molte assenze: due infortuni (Circati ed Estevez) e un'espulsione (Ordonez). Non sarà dunque un compito semplice quello che aspetta mister Carlos Cuesta, che quest'oggi presenterà la gara direttamente dalla sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.
