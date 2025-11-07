Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Livorno, la Curva Nord: "Il pesce puzza dalla testa. Contesteremo anche con Lucarelli in panchina"

Claudia Marrone
Oggi alle 13:04Serie C
Claudia Marrone

Un momento di massima tensione quello che si sta vivendo in casa Livorno, con un nuovo possibile colpo di scena raccontato dal sito amaranta.it: nella mattinata di ieri, il presidente del Joel Esciua avrebbe incontrato al complesso sportivo di Banditella Cristiano Lucarelli. I motivi dell'incontro sono al momento top secret, e il portale ipotizza che siano sì legati alla panchina - ancora, Alessandro Formisano allena con la 'fiducia a tempo' - ma anche ad altro, ovvero alla possibile operazione relativi all’ingresso di nuovi soci del club o alla cessione della stesso.

A ogni modo, niente è gradito alla Curva Nord Fabio Bettinetti, che si è chiaramente espressa con il comunicato diffuso su Facebook che di seguito riportiamo:

"IL PESCE PUZZA DALLA TESTA
In queste ore siamo venuti a conoscenza del fatto che Cristiano Lucarelli sieda sulla panchina amaranto. Quella che reputiamo una carta della disperazione di Joel Esciua per salvare il salvabile, in una situazione che lui stesso ha creato, è per noi un palliativo volto ad "allungare il brodo" tentando di nascondere tutti gli errori commessi fino a oggi.
Può la sola presenza di Cristiano Lucarelli in panchina cambiare quanto vissuto in questi anni?
Ovviamente no! Questo perché, proprio come abbiamo scritto nel nostro striscione, il pesce puzza dalla testa e poco cambierebbe in campo anche se una bandiera come cristiano Lucarelli prendesse possesso della panchina. Era ovvio, come ripetiamo fin dalla prima giornata, che Alessandro Formisano anche solo per esperienza non avesse le caratteristiche adatte a sedere su una panchina importante come quella del Livorno. Ma proprio perché la squadra è stata costruita su volontà di Joel Esciua attorno alla figura di un allenatore inesperto che non chiedeva nient'altro che stare seduto su una panchina di una squadra importante, oggi sappiamo che la scelta di dirottare su Lucarelli è fatta soltanto per tentare di tenere calmi gli animi dei tifosi labronici. La situazione con Joel Esciua si è esacerbata per vari motivi, molti dei quali caratteriali, altri riferiti al suo approccio al calcio e a come gestire le tifoserie di città importanti come la nostra. Joel Esciua ha provato a più riprese a mettere un tappo alla bocca ai tifosi amaranto, ad esautorarli da ogni decisione e dalla partecipazione alla gestione della società, Joel Esciua ha fatto scappare bandiere importanti come Igor Protti salvo poi tentare in maniera ipocrita di fargli gli auguri una volta scoperta la famosa malattia. Joel Esciua ha distrutto una rosa costruita da un allenatore vero che è stato fatto scappare perché non ha rispettato i suoi accordi, stessa cosa fatta con i giocatori. I recenti fatti delle questioni giovanili, con gli scioperi degli allenatori e del campo che ancora non si è capito bene che fine abbia fatto e sia stato costruito, dimostrano che è un presidente farlocco. Oggi però, che ha investito i suoi soldi male, cerca di rianimare un cadavere, come il Livorno calcio, sulle spalle di una bandiera come Cristiano Lucarelli che purtroppo per noi se accetterà questa proposta fungerà da parafulmine. In maniera coerente, la nostra posizione così come è stata verso Doga e Mazzoni che hanno fatto da servi e parafulmini al presidente Esciua, non potrebbe essere diversa da quella di Cristiano Lucarelli. La città e le istituzioni che hanno favorito l'arrivo di Joel Esciua, oggi dovrebbero più che altro valutare il fatto di accompagnarlo alla porta e una volta dimostrato la sua incompetenza e inadeguatezza sarebbe forse il caso di trovare un compratore e cambiare aria. Per questo motivo tutti i gruppi della curva nord come direttivo ricordano che niente cambierà se nella panchina amaranto siederà Cristiano Lucarelli anche se arriverà magari qualche risultato.
SOCIETÀ DI FALLITI E CIALTRONI, ESCIUA FUORI DAI COGLIONI
CURVA NORD LIVORNO
FABIO BETTINETTI".

