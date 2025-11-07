Esclusiva TMW Sindaco Como sulla tanto discussa sfida col Milan: "Grande opportunità, andrò a Perth"

Alessandro Rapinese, sindaco del Como, è intervenuto a margine della presentazione della mostra "Paolo Rossi & The Football Legends" presso la Sala Consiliare di Palazzo Cernezzi a Como. Queste le sue dichiarazioni esclusive a TMW sul progetto stadio e sulla tanto discussa sfida in programma a Perth tra Milan e Como: "Stadio? Non c'è niente da essere tesi, perché io mi ricordo che quando sono diventato sindaco quello stadio aveva 4.999 posti. Oggi abbiamo superato i 12.000, abbiamo sempre dichiarato anche in campagna elettorale - quando il clima diventava rovente, quando se ne parlava tra chi era a favore e chi era contro - che, una volta insediati, avremmo avviato l'iter per il nuovo stadio. Così abbiamo fatto, siamo a buon punto, stiamo andando avanti, appena finiremo di analizzare le scartoffie, perché ce ne sono tantissime, diremo il nostro sì e si andrà avanti. Il vero problema per gli stadi in Italia è quando ci sono delle amministrazioni che non hanno le idee chiare e che sono tra loro, come capita in molte città e in molti altri consigli comunali, divise. Noi abbiamo un solo programma, siamo una sola lista che ha speso una sola parola, lo stadio si fa e punto. E poi abbiamo un partner di tutto rispetto che è il Como 1907".

Sul precedente adattamento dello stadio alle norme della Serie A: "Quando mi sono insediato il Como doveva andare fuori Como anche a giocare una potenziale Serie A, quindi abbiamo già raggiunto un risultato e quello che abbiamo raggiunto era sicuramente più complicato del non rifare lo stadio. Abbiamo preso uno stadio vecchio che era un disastro e l'abbiamo fatto diventare uno stadio a norma per la Serie A. Adesso è solo un gioco da ragazzi".

Su Milan-Como a Perth: "Io sono particolare e in controtendenza, nel senso che secondo me è un'ottima opportunità per esportare il nostro brand. Vengo da altri mondi sportivamente parlando, io ho passato la mia gioventù a giocare a hockey su ghiaccio ed era una cosa assolutamente naturale che per promuovere le squadre della NHL le facessero girare per il mondo. Mi ricordo che ho avuto la possibilità di vedere partite della NHL americana in Europa e le ho molto apprezzate. Magari il fatto che il Como vada a Perth a giocare una partita così importante può essere una grande opportunità per avvicinare al calcio molti australiani o farli affezionare alla mia città, a parte il fatto che penso che tutta Australia sia stata a Como, nel senso che di australiani qui ne abbiamo a quantità industriali durante l'estate, quindi potrebbe essere anche un modo per ringraziarli. Io non sono assolutamente contrario, anzi per me è un'opportunità. Capisco e rispetto chi la pensa diversamente, però se avrò tempo e la partita ci sarà io andrò in Australia a vedermela".