Inter sempre più brasiliana: Carlos Augusto può portare Giovane, intanto si prepara il rinnovo

L'Inter potrebbe intensificare la sua "brasilianizzazione" nei prossimi anni, grazie anche a un particolare vincolo d'amicizia tra un suo giocatore e un giocatore del Verona. Mercoledì sera, infatti, non è passata inosservata una cena a Milano tra Carlos Augusto e Giovane Santana do Nascimento, entrambi brasiliani ed ex calciatori del Corinthians.

Giovane, talentuoso attaccante classe 2003, recentemente entrato nell'orbita del procuratore Beppe Riso, può diventare il prossimo obiettivo di mercato per rinforzare il reparto avanzato dell'Inter, che già da inizio stagione monitora con interesse la sua crescita. Sulle sue tracce ci sono anche Milan e Atalanta, ma proprio l'amicizia con Carlos Augusto - scrive oggi il quotidiano Tuttosport - potrebbe rivelarsi un fattore determinante per la riuscita dell'affare.

Carlos Augusto, laterale della Beneamata, sta vivendo dal canto suo un momento positivo in nerazzurro. L'ex Monza, dopo aver realizzato un gol fondamentale contro il Kairat Almaty in Champions League, sta dimostrando di essere un giocatore molto importante per mister Cristian Chivu. Con il contratto che scade il 30 giugno 2026, l'Inter ha già avviato i contatti per prolungare il suo accordo fino al 2030, adeguandogli anche l'ingaggio a 3 milioni di euro più bonus. Un'investitura di fiducia preziosa per blindare Carlos Augusto.