SudTirol, El Kaouakibi torna in gruppo: potrebbe esserci con la Carrarese. Dubbio Italeng

È attesa per la conferenza di mister Fabrizio Castori, che chiarirà tutti i dubbi, ma intanto è da segnalare che il SudTirol sta proseguendo la preparazione in vista della sfida di domani contro la Carrarese, che si giocherà alle ore 15:00 allo stadio 'Druso' di Bolzano. Come fanno sapere i canali ufficiali del club, circa la situazione della rosa della formazione biancorossa, "Hamza El Kaouakibi è rientrato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe tornare a disposizione per la sfida di sabato. Nicola Pietrangeli, invece, prosegue il percorso di recupero dalla sindrome pubalgica, mentre Jonathan Italeng resta in dubbio a causa di un leggero problema fisico accusato negli ultimi giorni".

Intanto, però, andiamo anche a vedere quello che è il programma dettagliato del citato turno, con annessa classifica dopo le 11 gare già giocate e archiviate:

SERIE B, 12ª GIORNATA

Venerdì 7 novembre

Ore 20:30 - Spezia-Bari

Sabato 8 novembre

Ore 15:00 - Empoli-Catanzaro

Ore 15:00 - Frosinone-Modena

Ore 15:00 - Mantova-Padova

Ore 15:00 - Reggiana-Virtus Entella

Ore 15:00 - Sudtirol-Carrarese

Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo

Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria

Domenica 9 novembre

Ore 15:00 - Cesena-Avellino

Ore 17:15 - Pescara-Monza

CLASSIFICA

Modena 24

Monza 23

Frosinone 21

Cesena 20

Palermo 19

Venezia 16

Avellino 16

Catanzaro 15

Reggiana 15

Carrarese 14

Juve Stabia 14*

Padova 14

Virtus Entella 13

Bari 12*

Südtirol 11

Empoli 11

Pescara 8

Mantova 8

Spezia 7

Sampdoria 7

*una partita in meno