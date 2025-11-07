SudTirol, El Kaouakibi torna in gruppo: potrebbe esserci con la Carrarese. Dubbio Italeng
È attesa per la conferenza di mister Fabrizio Castori, che chiarirà tutti i dubbi, ma intanto è da segnalare che il SudTirol sta proseguendo la preparazione in vista della sfida di domani contro la Carrarese, che si giocherà alle ore 15:00 allo stadio 'Druso' di Bolzano. Come fanno sapere i canali ufficiali del club, circa la situazione della rosa della formazione biancorossa, "Hamza El Kaouakibi è rientrato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe tornare a disposizione per la sfida di sabato. Nicola Pietrangeli, invece, prosegue il percorso di recupero dalla sindrome pubalgica, mentre Jonathan Italeng resta in dubbio a causa di un leggero problema fisico accusato negli ultimi giorni".
Intanto, però, andiamo anche a vedere quello che è il programma dettagliato del citato turno, con annessa classifica dopo le 11 gare già giocate e archiviate:
SERIE B, 12ª GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Ore 20:30 - Spezia-Bari
Sabato 8 novembre
Ore 15:00 - Empoli-Catanzaro
Ore 15:00 - Frosinone-Modena
Ore 15:00 - Mantova-Padova
Ore 15:00 - Reggiana-Virtus Entella
Ore 15:00 - Sudtirol-Carrarese
Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo
Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza
CLASSIFICA
Modena 24
Monza 23
Frosinone 21
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Padova 14
Virtus Entella 13
Bari 12*
Südtirol 11
Empoli 11
Pescara 8
Mantova 8
Spezia 7
Sampdoria 7
*una partita in meno
