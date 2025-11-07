Marotta: "Stadio? Sarà un percorso difficile, ma Milano ha bisogno di una costruzione nuova"
Oltre che dal palco del Football Business Forum organizzato dalla Bocconi, arrivano anche altre dichiarazioni di Beppe Marotta, presidente dell'Inter, a margine dell’evento “La Lombardia al centro della sfida olimpica”, in vista di Milano-Cortina 2026: "Va celebrato questo momento storico. Il fatto di aver rogitato significa dare inizio a un percorso virtuoso per arrivare poi alla costruzione di un nuovo stadio che spero possa avvenire nell'arco di cinque anni, questo grazie alla perseveranza delle due proprietà e del sindaco Sala.
Sarà un percorso difficile, pieno di difficoltà, ma credo che Milano, i due club e più in generale lo sport italiano abbiano bisogno di una costruzione nuova, che risponda agli standard moderni in termini di sicurezza e ospitalità.
Inoltre, uno stadio che spero possa essere messo a disposizione nel corso del tempo per gli Europei del 2032, che è un appuntamento importante che riguarda la nostra Italia".
