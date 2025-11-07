Samp all'esame Venezia. Gregucci: " Dio che arriva qui e salva la squadra non lo conosco"

"Il ritiro serve per stare insieme, per risolvere le cose insieme: non siamo il Dio del calcio che risolve tutto, ma abbiamo una presa di coscienza su ciò che viviamo. Io guardo la classifica, vedo un avversario di tutto valore al quale vogliamo però contrapporci con il massimo dei nostri mezzi. Dovremmo fare l'impossibile": esordisce così, parlando direttamente dal ritiro di Veronello, il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci, che ha parlato alla vigilia del match contro il Venezia.

Prosegue: "Abbiamo chiesto dei sacrifici, dovremmo fare sempre di più, ma in ritiro ho visto tanta partecipazione, che ora voglio rivedere in campo: ci saranno momenti di difficoltà, ma dovremmo superarli insieme con il giusto atteggiamento. Ora c'è il tempo di assumerci le proprie responsabilità, siamo in fondo alla classifica e bisogna saper lottare: alchimie e chiacchiere sono aria fritta, fuffa, tutti dobbiamo fare qualcosa in più, ben oltre i numeri positivi della precedente gare. Serve fare altro, essere più determinati e sbagliare bene: questi son concetti semplici e banali, ma dobbiamo farli nostri. Per rappresentare al meglio il nostro popolo".

Conclude poi: "Dovremmo necessariamente essere una squadra, non conta chi giocherà. Dio che arriva qui e salva la squadra non lo conosco, io conosco solo l'atteggiamento che serve, perché il Venezia è una squadra forte e molto ben allenata, costruita per la Serie A. Alterna ora risultati, ma ha grandi potenzialità e idee forti e funzionali alla squadra: Stroppa sa come si vince la Serie B".