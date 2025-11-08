Live TMW
Parma, a breve la conferenza di Cuesta dopo la gara col Milan
Partita pazza tra Parma e Milan: dopo un inizio di gara totalmente a favore dei rossoneri, i crociati sono riusciti a pareggiare il doppio svantaggio grazie a un super-gol di Bernabé e a un colpo di testa di capitan Delprato. Una grande reazione quella dei gialloblu, bravi nel non lasciarsi andare e a credere nella rimonta. A commentare la sfida per i crociati sarà ovviamente mister Carlos Cuesta in conferenza stampa.
Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l'ipotesi Miretti. E per l'attacco c'è l'idea Alisson Santos
