Live TMW Parma, a breve la conferenza di Cuesta dopo la gara col Milan

Partita pazza tra Parma e Milan: dopo un inizio di gara totalmente a favore dei rossoneri, i crociati sono riusciti a pareggiare il doppio svantaggio grazie a un super-gol di Bernabé e a un colpo di testa di capitan Delprato. Una grande reazione quella dei gialloblu, bravi nel non lasciarsi andare e a credere nella rimonta. A commentare la sfida per i crociati sarà ovviamente mister Carlos Cuesta in conferenza stampa.