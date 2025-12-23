TMW Parma, buone notizie in vista della Fiorentina: riecco Circati in gruppo

Il Parma si prepara alla sfida in programma sabato alle 12.30 contro la Fiorentina. Una vera e propria sfida salvezza, con i viola che hanno finalmente trovato la prima vittoria stagionale con il roboante 5-1 all'Udinese. Arrivano novità dall'allenamento odierno della squadra di Carlos Cuesta: oggi il difensore Alessandro Circati ha svolto tutto l’allenamento con la squadra.

L'italo-australiano insomma ha ormai pienamente superato il problema alla caviglia che lo ha costretto di rimanere in infermeria dalla sfida contro il Bologna.