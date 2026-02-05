Sammarco nuovo allenatore del Verona: "Io ad interim? Il mio obiettivo è la partita contro il Pisa"

Per Paolo Sammarco il primo esame è già di quelli da non sbagliare. Nominato tecnico ad interim dell'Hellas Verona, dopo aver guidato la Primavera scaligera, domani esordirà subito contro una diretta concorrente per la salvezza, il Pisa. "Anche in base al mercato e ai giocatori ai disposizione non cambieremo moltissimo - ha sottolineato Sammarco in conferenza stampa alla vigilia -, abbiamo lavorato sodo, i ragazzi hanno dato grande disponibilità. La praticità nel calcio è fondamentale: devi non subire e fare un gol più degli altri".

Cos'ha provato con questa chiamata? La parola "ad interim" come la vive?

"Grande emozione da quando mi hanno chiamato, in Serie A ci sono solo 20 allenatori. Ma anche grande serenità. Sulla questione ad interim non mi sono soffermato, il mio obiettivo da quando mi hanno chiamato è la partita contro il Pisa. Sento la vicinanza del club e del direttore, mi sono interessato solo alla partita".

Che spogliatoio ha trovato? Si è detto molto in merito.

"Non nascondo che il primo giorno non sia stato facile, si veniva da una brutta prestazione e dal cambio di allenatore, i ragazzi sono consapevoli del momento. Ho trovato consapevolezza del momento difficile. Per questo la disponibilità che ho visto nei ragazzi mi fa ben sperare, ho visto una grinta importante in tutti quelli che sono rimasti, è questo che dobbiamo trasportare poi domani".