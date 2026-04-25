Parma, Circati: "Vogliamo arrivare il più in alto possibile, speriamo nella parte sinistra di classifica"

Il difensore del Parma Alessandro Circati ha parlato a DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Pisa. Queste le sue dichiarazioni:

Oggi potreste già essere salvi, che sensazioni avete guardando anche al percorso?

“E’ un obiettivo raggiunto con il gruppo, speriamo di raggiungerlo. A inizio campionato era il nostro obiettivo, ogni partita la affrontiamo per vincere. Non vuol dire che ci fermeremo dopo oggi, vogliamo arrivare più in alto possibile. Speriamo sempre per la parte sinistra della classifica, a volte si riesce a vincere e a volte no”.

Avete gli stessi gol fatti ma 20 in meno subiti, con 21 punti di differenza:

“Sicuramente da inizio stagione è stato un punto di ripartenza nostro, un punto di riferimento non prendere gol. Quando non si prende gol, se lo fai o non lo fai porti a casa un punto. E’ sempre stato chiaro che non volevamo prendere gol, anche a inizio stagione era questo il nostro modo di fare. Proviamo sempre a farlo per vincere, ma non prenderlo è un nostro punto di riferimento”.