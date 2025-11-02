Parma, Cuesta: "Bisogna alzare il nostro livello, ecco cosa mi aspetto da Bernabé"
Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Bologna: "La linea è quella che vogliamo, ma adesso bisogna alzare il livello e continuare a migliorare. Speriamo di avere i risultati che vogliamo".
Bernabé in questo ruolo cosa può dare?
"Lui ha la capacità di aiutarci a progredire come squadra con dei passaggi per sfruttare la profondità e trovarsi in zone dove può contribuire con assist e gol ma anche con lavoro difensivo. Mi aspetto che faccia il massimo per la squadra, come sta già facendo".
