Parma, Cuesta: "Bisogna alzare il nostro livello, ecco cosa mi aspetto da Bernabé"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Bologna: "La linea è quella che vogliamo, ma adesso bisogna alzare il livello e continuare a migliorare. Speriamo di avere i risultati che vogliamo".

Bernabé in questo ruolo cosa può dare?

"Lui ha la capacità di aiutarci a progredire come squadra con dei passaggi per sfruttare la profondità e trovarsi in zone dove può contribuire con assist e gol ma anche con lavoro difensivo. Mi aspetto che faccia il massimo per la squadra, come sta già facendo".