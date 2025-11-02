Parma, Cuesta: "Eventi contrari anche oggi, cercheremo di non rifare questi errori"

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, analizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 3-1 nel derby col Bologna: "La squadra prova sempre a fare il suo meglio, dando una disponibilità fantastica. Gli eventi anche stavolta sono andati contro di noi: abbiamo preso una traversa, c'è stata questa espulsione. Merito al Bologna che è stato molto bravo, è stata una partita difficile".

Restare in inferiorità numerica è un errore pesante?

"L'ideale sarebbe non fare questi errori, proveremo a ridurli il più possibile per evitare che si ripetano".

Come stanno gli infortunati Estevez e Circati?

"Uno ha avuto un problema alla caviglia, l'altro muscolare. Vedremo nei prossimi giorni le loro condizioni".

Vuole vedere un Parma eroico?

"Vogliamo fare del nostro meglio, alzare il livello per cambiare la dinamica e fare i risultati che vogliamo".