Parma, Cuesta: "Non siamo stati precisi, ma l'applicazione del gruppo è incredibile"

L'allenatore del Parma Carlos Cuesta ha parlato ai microfoni di DAZN commentando il pareggio tra le mura amiche contro il Genoa: "Apprezziamo il punto perché era una partita difficile, la quinta in quindici giorni, i ragazzi hanno dato il massimo e hanno provato a fare il meglio possibile. A volte quando c'è stanchezza fisica e mentale la lucidità magari non arriva. Volevamo vincere, non siamo stati precisi ma è incredibile l'applicazione del gruppo, come tutti siano pronti a dare il contributo per aiutare al massimo e fare punti".

C'è la sensazione che con questa fase difensiva ci si possa anche divertire vista la classifica?

"Il divertimento deve essere fare le cose bene. Quando fai le cose bene e ti diverti, senti di essere una persona di successo in quello che fai. Ci sono margini di miglioramento, ci focalizzeremo in questo e nel mantenere quello che stiamo facendo bene".

Rinaldi e Corvi sono sinonimo di un gruppo forte e sano:

"Tutti sono pronti, nelle ultime due partite tutti quelli che hanno giocato meno hanno avuto minuti. Tutti hanno dato un contributo incredibile per aiutare la squadra e per portare risultati".