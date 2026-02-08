Parma, Cuesta: "Questa squadra ha un cuore incredibile. Sorpreso per il rosso a Troilo"

Mister Carlos Cuesta ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria arrivata allo scadere al Dall'Ara contro il Bologna. Queste le sue parole: "Partita con tanti momenti diversi, sono veramente contento della maturità della squadra. Era difficile reagire dopo due sconfitte pesanti, abbiamo saputo gestire i momenti. La fluidità del gioco non è stata come volevamo, soprattutto nei momenti di superiorità numerica, ma il cuore, il modo di competere e la capacità di superare le difficoltà sono stati straordinari. La strada è lunga, dobbiamo migliorare tante cose, ci aspetta una partita importantissima davanti ai nostri tifosi. Oggi però dobbiamo goderci questo momento".

Pensi che si possa far di più in fase offensiva?

"Sì, sono convinto lo faremo. Sto guardando ora l'azione del gol, viene da una palla gestita da Strefezza, poi gioca con Nicolussi e Ordonez chiude l'azione. La capacità di gestire i momenti, sapere quando girare palla e quando chiudere l'azione, sono cose che svilupperemo. I nuovi hanno già impattato dopo pochi giorni di allenamento, questo si aggiunge alla qualità che già avevamo in rosa".

Cosa pensa del secondo giallo di Troilo?

"Non son riuscito ad analizzarla in campo, mi è sembrata sorprendente. Alla fine ognuno fa le sue valutazioni e ha il suo giudizio sul momento. Il rosso è sorprendente, non sono qua però per giudicare le scelte di altri. Mi concentro sul mio e sulla mia squadra".

Corvi ha sempre garantito tanto, oggi è stato decisivo:

"Abbiamo la grandissima fortuna di avere una squadra con ragazzi capaci, finché c'era Zion non ha trovato spazio ma si è sempre fatto trovare pronto. Tutti e tre i miei portieri si son fatti trovare pronti, questo è così per tutta la squadra. Il gol è propiziato dai tre che sono entrati dalla panchina, l'impatto di tutti è enorme, non solo in campo ma anche fuori. Vedere le immagini dell'esultanza mi fa capire cosa rende speciale questa squadra, ha un cuore incredibile, un'unione e una compattezza che devono essere il nostro maggiore valore. Sono contento del lavoro che tutti stanno facendo, alla fine ripaga".