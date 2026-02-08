Live TMW Parma, Cuesta: "Vittoria del gruppo. Suzuki o Corvi? Rispondo così"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo del Parma contro il Bologna nella ventiquattresima giornata della Serie A 2025/26 (0-1 il risultato finale firmato dalla rete di Ordonez), è intervenuto Carlos Cuesta. Il tecnico crociato ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

15.03 - Inizia la conferenza stampa di Carlos Cuesta.

Il non aver subito reti è un altro elemento positivo oltre alla vittoria?

"Sapevamo come dovevamo affrontare il Bologna e siamo riusciti a fare una grande partita difensiva. Non era facile perché venivamo da 8 gol subiti in due partite. Ho visto grande spirito di sacrificio e lucidità da parte di tutta la squadra. Ci sono stati diversi episodi in questa partita, ma l'importante è essere riusciti a portare a casa il risultato che volevamo. Dobbiamo ancora migliorare, ma oggi ci godiamo la vittoria. Vogliamo fare di più anche in momenti in cui abbiamo la superiorità numerica: abbiamo fatto bene contro il Lecce, meno meglio contro la Lazio, oggi invece abbiamo faticato. Dobbiamo crescere nella fase offensiva".

Il gol del Parma è arrivato nel miglior momento del Bologna?

"La squadra ha alzato il livello, soprattutto con i subentrati. Siamo stati tutti uniti e compatti".

Come ha visto Strefezza?

"Negli ultimi minuti si è adattato da mezzala con un sacrificio incredibile. È arrivato in una squadra che deve lottare per la salvezza e si è già calato benissimo nel gruppo. Ha grandi capacità umane e tecniche".

Quando tornerà Suzuki, giocherà lui o Corvi?

"Siamo nel presente e mi focalizzo su questo".

Ha parlato con Troilo?

"No, ancora devo parlarci".

Come giudica l'arbitraggio?

"Mi focalizzo su valutare la prestazione della nostra squadra e basta".

Questo è il risultato giusto?

"Il risultato poteva essere un altro. Potevamo vincere, perdere o pareggiare. Noi abbiamo segnato ed il Bologna no: questo è il risultato finale ed ha parlato il campo. Nel calcio c'è una giustizia e chi fa più gol vince".

15.11 - Termina la conferenza stampa di Carlos Cuesta.