Cagliari e Parma proseguono i dialoghi per lo scambio Luvumbo-Cutrone: il punto

Per costruire una casa resistente servono tetto resistente e fondamenta solide. Il Cagliari lo ha capito, fermo restando anche la volontà di riportare a casa un giocatore importante che ha indossato la maglia rossoblù, collezionando 64 presenze e 3 gol: si tratta, infatti, di Alberto Dossena. Il difensore di 27 anni, con contratto valido fino all'estate del 2028, è in procinto di salutare il Como e riabbracciare la terra sarda e l'Unipol Domus dopo l'affare sigillato a titolo definitivo per questa sessione di mercato invernale.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il Cagliari starebbe discutendo anche con il Parma di attuare uno scambio tra Zito Luvumbo e Patrick Cutrone: procedono i dialoghi tra le parti, così come la trattativa che vedrebbe a questo punto la punta angolana classe 2002 alla corte di Cuesta in cambio del trasferimento del centravanti italiano ex Milan in rossoblù.

Fino ad ora Luvumbo non ha trovato grande spazio sotto la gestione di Pisacane, con 475 minuti complessivi tra Serie A e Coppa Italia, mentre lo score personale resta pari a zero. Cutrone invece ha trovato subito il gol alla prima occasione contro l'Atalanta, dopo l'addio in prestito dal Como, salvo poi spegnersi a lungo andare e risentire anche della concorrenza con Pellegrino. E talvolta il tridente d'attacco che include solo un centravanti alla volta.